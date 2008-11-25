Третина Ужгорода майже добу сидить без електрики

Більше 20 годин відключений від електроенергії весь «Новий» мікрорайон міста Ужгорода, в якому проживає близько третини всіх жителів обласного центру Закарпаття. Про це повідомив кореспонденту УНІАН речник Ужгородського міськвиконкому Олег ПОДЕБРІЙ.

За його словами, електроенергію відключили вчора, близько 22.00.

Диспетчер Ужгородської міськрайонної електромережі повідомив УНІАН, що на одній з електропідстанцій міста, яка саме обслуговує «Новий» мікрорайон, трапилася аварія.

За словами О.ПОДЕБРІЯ, керівництву Ужгородської мерії жодних пояснень від електриків отримати не вдається. «Нам кажуть звертатися до рятувальників, мовляв, це їхня компетенція. Але насправді Закарпатське обленерго роками не вкладає гроші в ремонт та оновлення електромереж, тому й стаються всілякі надзвичайні ситуації», - повідомив речник.

Він також нагадав, що близько 70-75 відсотків ужгородців обігріваються за допомогою автономних систем опалення, а без електроенергії котли не працюють. «Як результат, місто не опалюється, бо не НАК «Нафтогаз» нам не виділяє лімітів на блакитне паливо, та ще й зараз ті люди, котрі мали можливість обігріватися, мерзнуть через свавілля електриків», - зауважив О.ПОДЕБРІЙ.

За офіційною інформацією Ужгородського міськвиконкому, в Ужгороді всього 7 тисяч абонентів обігріваються за допомогою центрального опалення, що становить третину від всіх квартир. Близько 75 відсотків помешкань Ужгорода відмовилися від ЦО і обігріваються за допомогою автономних систем опалення.

В Ужгороді, за Всеукраїнським переписом населення 2001 року, 117 тисяч осіб.