Ціни на нафту на світових біржах понизилися

Ціни на нафту на світових біржах у вівторок, 25 листопада, знизилися, повідомляє AFP. Зокрема, на торгах у Нью-Йорку нафта марки WTI подешевшала на 3,73 долара до 50,77 долара за баррель. У Лондоні ціна барреля марки Brent за підсумками біржової сесії була зафіксована на рівні в 50,35 долара, що на 3,58 долара нижче за результат попередніх торгів.

На думку біржових аналітиків, падіння цін на нафту пов`язане з очікуваним зниженням попиту на енергоносії у зв`язку з прогнозованою рецесією в США і Євросоюзі. Крім того, за їх словами, у вівторок відбулася корекція ринку після різкого зростання цін на нафту у понеділок. 24 листопада різке зростання цін на нафту на світових біржах спровокувало повідомлення про те, що Росія може слідом за країнами-членами ОПЕК ухвалити рішення про скорочення видобутку.

Торги на американських фондових біржах 25 листопада закрилися різноспрямовано. Dow Jones Industrial продемонстрував зростання на 36,08 пункта (0,5 відсотка) до рівня в 8479,47. Індекс широкого ринку Standard & Poor`s 500 додав 5,58 пункта (0,66 відсотка) і був зафіксований на позначці 857,39. Високотехнологічний Nasdaq втратив 7,29 пункта (0,5 відсотка) до рівня в 1464,73.

Таким чином, біржі зреагували на рішення Федеральної резервної системи США виділити ще 800 мільярдів доларів на підтримку малого бізнесу, сфери споживчого кредитування, а також підтримку іпотечних агентств Fannie Mae, Freddie Mac і Federal Home Loan Banks (FHLB).

Лента.ру