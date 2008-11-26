Російський газ для України не повинен бути дорожчий 100 доларів

Середньорічна ціна на газ для України у 2009 році мала б складати менше 100 доларів за 1000 кубометрів. Про це повідомив Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ на брифінгу в Секретаріаті Президента України.

За його словами, відповідно до домовленостей, досягнутих Президентами України і РФ у лютому 2008 року, для України ціна за газ складає 179,5 долара США за 1000 кубометрів, що, в свою чергу, складає близько 50% від середньоєвропейської ціни (400 дол.) мінус вартість транзиту від кордонів України до пунктів передачі газу європейським споживачам.

«За домовленостями, досягнутими на рівні Президентів у лютому 2008 року і на рівні прем`єрів у жовтні 2008 року, передбачається трирічний період поступового переходу від сьогоднішньої до європейської формули ціноутворення (від 50% до 100%)», – цитує Б.СОКОЛОВСЬКОГО прес-служба Президента України.

За його словами, на перший квартал 2009 року середньоєвропейська ціна прогнозується на рівні 300 доларів.

«Звідси виходить, що у першому кварталі 2009 року ціна газу для України мала б складати близько 150 доларів (при сьогоднішньому коефіцієнті 50% до середньоєвропейської)», – сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, додавши, що до середини другого півріччя наступного року ціна на газ, прив`язана до нафтового кошика, суттєво знижуватиметься.

«За умови подальшого виходу в четвертому кварталі на рівень цін першого кварталу 2009 року, середньорічна ціна для України мала б складати менше 100 доларів за 1000 кубометрів», – підкреслив Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ дав розпорядження голові правління "Газпрому" стягти борг за газ з України. Олексій МІЛЛЕР повідомив, що український борг за російський газ становить 2,4 млрд. дол. Він також розповів журналістам, що при переході на ринкові відносини у сфері постачань російського газу в Україну його ціна з 1 січня 2009 р. може перевищити 400 дол. за тис. куб. м.