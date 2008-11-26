Кабмін підпише ще один меморандум

Наступного тижня Кабінет Міністрів планує підписати меморандум про взаєморозуміння з машинобудівними підприємствами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора під час виїзної колегії повідомив міністр промислової політики України Володимир НОВИЦЬКИЙ.

Він сказав, що до кінця цього тижня Міністерство промислової політики України планує підготувати пакет антикризових пропозицій, спрямованих на стабілізацію ситуації в машинобудівній галузі, і звернувся до керівництва машинобудівних підприємств з проханням підготувати до кінця цього тижня пропозиції для виходу галузі з кризи.

“Для нас надзвичайно важливо знати реальну ситуацію на підприємствах, ми обов`язково врахуємо всі ваші пропозиції”, - зазначив В.НОВИЦЬКИЙ.

За його словами, на 1 грудня в Кабінеті Міністрів України заплановано круглий стіл, на якому буде розглянуто питання роботи машинобудівної галузі в умовах кризи.

“Обговорюватимемо можливості мінімізації потреб на підприємствах, питання захисту колективів підприємств”, - додав міністр.

Під час колегії представники машинобудівної галузі звернулися до Мінпромполітики з проханням запровадити для підприємств машинобудування пільги на транспортні послуги та енергоносії.

Машинобудівники вважають за необхідне скоротити терміни відшкодування ПДВ для підприємств галузі до 3-5 днів і зменшити податкові навантаження на підприємства.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Кабінет Міністрів підписав Меморандум про взаєморозуміння з керівниками підприємств хімічної промисловості; 10 листопада - з підприємствами гірничо-металургійного комплексу, профспілками, профільними виробничими об`єднаннями.