Міліція зірвала сходку російських кримінальних авторитетів у Ялті

В результаті спецоперації працівниками Головного управління з питань боротьби з організованою злочинністю МВС України та УБОЗ ГУ МВС України в Донецькій області попереджено сходку російських “злодіїв у законі”, яка планувалася найближчими днями у Ялті.

Про це повідомила УНІАН прес-секретар ГУБОЗ МВС Олена МЕЛЬНИК.

За інформацією оперативників, під час сходки мало бути вирішено питання щодо «коронації» на “злодія в законі” кримінального авторитета на прізвисько Артем Каневський, який є рідним братом відомого у Росії “злодія у законі” Армена Каневського, сказала О.МЕЛЬНИК.

У результаті спецоперації було затримано трьох громадян РФ, у тому числі племінника відомого російського “злодія в законі”, кримінального авторитета Миколу М.

Сьогодні зранку трьох затриманих було депортовано до РФ, поінформувала прес-секретар ГУБОЗу.