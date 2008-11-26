Київенерго погрожує відключеннями електрики в столиці

АК «Київенерго» звернулася до Київської міської державної адміністрації з офіційним листом, в якому висловлює стурбованість рівнем розрахунків за спожиту електричну енергію установ і організацій, що фінансуються з міського та районних бюджетів столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Київенерго”, цими установами та організаціями наразі сплачено лише 13% за споживання електричної енергії. Так, їх прогнозоване споживання електроенергії у листопаді поточного року становить 15 млн. 369 тис. грн. При цьому, станом на 1 листопада цього року борг за електроенергію цих установ вже становив 6 млн. 682 тис. грн. Наразі цією категорією споживачів до АК «Київенерго» сплачено лише 2 млн. 34 тис. грн.

У листі “Київенерго” наголошує, що згідно із законодавством, з метою уникнення більш вагомих наслідків для компанії та енергосистеми столиці, з 27 листопада 2008 р. нею буде вжито ряд заходів щодо обмеження електроспоживання боржників.

«Постанова Кабінету Міністрів України від 9.04.2002 р. № 475 «Про внесення змін до порядку постачання електроенергії споживачам» та Правила користування електричною енергією визначають, що відповідальність за можливі наслідки у зв’язку з відключенням об’єктів енергопостачання покладається на керівників підприємств, установ та організацій, які заборгували за спожиту електричну енергію», - зазначається у листі.

Компанія наголошує, що внаслідок неповних та невчасних розрахунків вона є одним з найбільших боржників перед Державним підприємством «Енергоринок» за придбану у листопаді електричну енергію. У зверненні до Київської міської державної адміністрації АК «Київенерго» наголошує на застосуванні термінових заходів для розрахунків за спожиту електричну енергію установ і організацій, що фінансуються з міського та районних бюджетів Києва.