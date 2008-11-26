На Прикарпатті почнеться будівництво 5 ГЕС

На Прикарпатті у 2009 році мають намір розпочати будівництво 5 гідроелектростанцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор "Галичинаенергоінвест" Богдан ЯКОВИШИН.

За його словами, будівництво здійснюватимуть швейцарська компанія Alter Energy Group спільно з компанією "Галичинаенергоінвест". Вартість проектно-пошукових робіт становить 91 млн. євро.

Він повідомив, що дві гідроелектростанції потужністю 40 та 20 мВт будуть споруджені на Дністрі, 3 ГЕС по 5 мВт збудують на річках Прут та Лімниця.

На його думку, якщо нічого не зміниться, то будівництво ГЕС розпочнуть поступово з середини наступного року. На будівництво кожної ГЕС необхідно не менше двох років. Під час будівництва цих комплексів братимуть до уваги необхідні протипаводкові заходи, зокрема берегоукріплення, що дуже важливо для Прикарпаття, зазначив Б.ЯКОВИШИН.