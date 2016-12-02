Засудженого в Чечні українця Карпюка невдовзі етапують для відбування покарання – адвокат

Про це Новіков заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами адвоката, Карпюка етапують, найімовірніше, 5 грудня, але певності в цьому немає. Наступними датами можуть бути 15 і 25 грудня – дні формування етапів. Місце етапування ще не відоме, додав він.

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Карпюкові вже надіслали рішення Верховного суду Росії щодо підтвердження винесеного йому вироку, і тепер захист готуватиме касаційну скаргу, а також документи до Європейського суду з прав людини; все це має бути зроблено протягом грудня, додав Новіков.

Іще один засуджений разом із Карпюком українець Станіслав Клих наразі ще залишатиметься в Чечні, сказав Новіков. На його думку, коли дійде до етапування Клиха, його навряд чи направлять до тієї ж колонії, в якій утримуватиметься Карпюк.

Як повідомляв УНІАН, у травні Верховний суд Чечні засудив Клиха й Карпюка до 20 років і 22,5 років ув’язнення, відповідно, в колонії суворого режиму. У Росії їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві й замаху на вбивство російських військовослужбовців.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 року – на початку 1995 року сам брав у них участь.

Міністерство юстиції України неодноразово направляло до Росії запити про передачу Карпюка і Клиха.