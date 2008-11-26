Підприємець ліг під екскаватор, щоб завадити зносити ринок

Протестуючи проти початку робіт з демонтажу торгово-пішохідної зони на Завокзальному ринку Луцька, один з місцевих підприємців ліг під екскаватор, що руйнував бруківку цієї зони. Будівельники та водій екскаватора після цього залишили місце конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на території Завокзального ринку виник конфлікт між підприємцями та особами, що намагалися здійснити незаконну, за словами підприємців, реконструкцію торгово-пішохідної зони.

Як розповів голова споживчого кооперативу «Солідарність» - об`єднання підприємців, які працюють на ринку, Олександр ПАСІЧНИК, сьогодні, приблизно о 8.15 ранку, на територію торгово-пішохідної зони, що між вулицями Кравчука та Карпенка-Карого, в`їхали екскаватор та вантажівка зі щебенем. Підприємці, побачивши наміри невідомих будівельників проводити роботи з демонтажу чи реконструкції торгово-пішохідної зони, стали цьому заважати.

Підприємці заявляють, що є рішення міської ради, яке призупиняє право оренди фірмою «Скорпіон-Сервіс» ринкової землі, а відтак і право робити тут якусь перебудову. Також підприємці мають ухвалу Господарського суду Волинської області, який задовольнив позов підприємців до «Скорпіон-Сервіс» про усунення перешкод у користуванні їхнім майном. Суд заборонив цій приватній фірмі зносити, демонтувати та вчиняти інші дії щодо переміщення торгових павільйонів на цій ділянці Завокзального ринку.

Коли будівельники та екскаватор залишили місце конфлікту, працівники торгових павільйонів власними силами прибрали висипаний на пішохідну зону щебінь, вивізши його на територію торгового центру «Ювант», та вклали бруківку назад на ту частину пішохідної зони, яку встиг зруйнувати екскаватор.

Довідка УНІАН. Своїм рішенням від 19 листопада 2008 року Луцька міська рада призупинила дію рішень ради від 29 березня 2002 р. та 10 червня 2004 року про надання приватній фірмі «Скорпіон-Сервіс» на умовах оренди земельних ділянок для обслуговування торгово-пішохідної зони в районі Завокзального ринку між вул. Кравчука та вул. Карпенка-Карого. Цим же рішенням доручено юридичному управлінню порушити у судовому порядку питання дострокового розірвання договорів оренди цих земельних ділянок. Депутати вирішили клопотати перед прокурором міста про проведення перевірки правомірності оренди та використання згаданої земельної ділянки, а також перевірити надання дозволу на будівництво торгового комплексу на цій торгово-пішохідній зоні.