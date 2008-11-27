ЄС рятуватиме автомобілебудування мільярдами євро

План оздоровлення економіки Євросоюзу, схвалений Єврокомісією в середу, передбачає, зокрема, додаткове виділення не менше п`ять мільярдів євро на підтримку європейської автомобілебудівної галузі, яка серйозно постраждала від світової фінансової кризи, повідомляє Reuters з посиланням на джерело в ЄС.

Так званий "план піднесення" економіки ЄС, який має рекомендаційний характер, офіційно представив в середу голова Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу.

За його словами, Єврокомісія пропонує країнам-членам Євросоюзу виділити для піднесення спільної економіки 200 мільярдів євро. Баррозу зазначив, це передбачено схваленим в середу виконавчою владою ЄС "планом піднесення" європейської економіки, розрахованим на найближчі два роки. Голова Єврокомісії сказав журналістам, що "170 мільярдів євро мають виділити члени ЄС, ще 30 мільярдів - з бюджету ЄС".

Баррозу назвав "винятковою" відповідь Єврокомісії на світову фінансову кризу. "Наша відповідь є винятковою за розмахом і амбітністю", - сказав голова виконавчої влади ЄС, наголосивши, що для боротьби з кризою потрібна координація дій - "на європейському рівні і на рівні національних інструментів".

"Це (реалізація плану) кращий спосіб захистити громадян і забезпечити стійке економічне зростання", - сказав він.

"План підйому" економіки ЄС являє собою розраховану на два роки десятипунктну програму дій Єврокомісії. В цілому, йдеться про мобілізацію всіх наявних інструментів - фіскальних, структурних і регулюючих - як на загальноєвропейському, так і національному рівнях.

План буде винесений на розгляд європейських лідерів на саміті ЄС в грудні.

РІА “Новости”