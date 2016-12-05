В аеропорту Одеси прикордонники затримали іноземця, який розшукується Інтерполом за тероризм

14:02, 05 грудня 2016
Суспільство
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В Одесі прикордонники затримали іноземця, який розшукується Інтерполом за підозрою в тероризмі.

Іноземця розшукував Інтерпол за тероризм / REUTERS

Про це УНІАН повідомили у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.

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Зазначається, що ввечері 4 грудня прикордонники Одеського загону в міжнародному аеропорту «Одеса» затримали громадянина Туреччини. З'ясувалося, що чоловік розшукується Інтерполом як підозрюваний у тероризмі у себе на батьківщині.

Про затримання проінформовано чергового Укрбюро Інте

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