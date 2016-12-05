В аеропорту Одеси прикордонники затримали іноземця, який розшукується Інтерполом за тероризм

Про це УНІАН повідомили у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.

Читайте такожВ Одесі прикордонники затримали злочинця, якого розшукував Інтерпол

Зазначається, що ввечері 4 грудня прикордонники Одеського загону в міжнародному аеропорту «Одеса» затримали громадянина Туреччини. З'ясувалося, що чоловік розшукується Інтерполом як підозрюваний у тероризмі у себе на батьківщині.

Про затримання проінформовано чергового Укрбюро Інте