В аеропорту Одеси прикордонники затримали іноземця, який розшукується Інтерполом за тероризм
14:02, 05 грудня 2016Суспільство
283 0
В Одесі прикордонники затримали іноземця, який розшукується Інтерполом за підозрою в тероризмі.
Іноземця розшукував Інтерпол за тероризм / REUTERS
Про це УНІАН повідомили у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.
Читайте такожВ Одесі прикордонники затримали злочинця, якого розшукував Інтерпол
Зазначається, що ввечері 4 грудня прикордонники Одеського загону в міжнародному аеропорту «Одеса» затримали громадянина Туреччини. З'ясувалося, що чоловік розшукується Інтерполом як підозрюваний у тероризмі у себе на батьківщині.
Про затримання проінформовано чергового Укрбюро Інте
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter