Пінчук запросив до Києва знаменитих трансвеститів (фоторепортаж)

На відкриття музею сучасного мистецтва «Пінчук-Арт-центр» його господар запросив епатажну пару - міжнародних тусовщиків Єву і Адель. Без голених налисо трансвеститів у жіночих платтях не обходиться жодний міжнародний вернісаж, тому поява їх в "Арена-сіті" говорить про крутизну заходу.

Та головний адреналін події - пожежа, що сталося під час святкового фейєрверку. О 21.20 на сцені зайнялися пінопластові декорації . Там на той момент перебувало понад 300 осіб.

Спалах вдалося ліквідовувати силами обслуговуючого персоналу упродовж 15-20 хвилин до прибуття пожежних машин.

Представники пожежної охорони рекомендували не продовжувати урочистості. Тому частину запланованих заходів довелося відкласти. Ведучий подякував присутнім за те, що не злякалися і запевнив, що цей захід назавжди залишиться в їхній пам`яті.

О 22.00 на сцену вийшов Віктор ПІНЧУК і повідомив, за його словами «дві новини: погану і добру». «Погана полягає у тому, що через відсутність звуку не відбудеться запланована дискотека, а добра - в тому, що всі «учасники пожежі» одержать по 50-100 грамів», - зазначив В.ПІНЧУК. Серед гостей були помічені Олег Рибачук, Юрій Павленко, Ольга Сумська, Андрій Жолдак і Роман Віктюк

На презентації музею разом з мамою (дружиною Віктора Пінчука Оленою Франчук) прийшов внук Леоніда Кучми - Роман.

Фото Ірини Черепинської