Поліція затримала ще двох підозрюваних у причетності до "банди з Княжичів"
Національна поліція затримала ще двох осіб, підозрюваних у причетності до злочинної групи, яка готувала розбійний напад у Княжичах Київської області.
Про це повідомив начальник Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко у Twittter.
«Підлеглі Вадима Трояна затримали ще двох осіб, підозрюваних до причетності до "банди з Княжичів". Загальна кількість їх – 8», - написав він.
Як повідомляв УНІАН, поліція 4 грудня затримала членів банди, через яких проводили спецоперацію у Княжичах, що завершилася загибеллю 5 поліцейських.
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У затриманих членів ОЗУ, яких підозрюють у серії розбійних нападів на жителів столиці і Київської області, вилучили зброю, боєприпаси та спеціальне обладнання.
6 грудня Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжні заходи 6 членам банди, які були затримані правоохоронцями за результатами спецоперації у Княжичах.