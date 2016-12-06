Трагедія у Княжичах: суд заарештував 5 членів банди грабіжників, затриманої після перестрілки

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речник прокуратури міста Києва Надія Максимець.

«Затриманим особам інкримінується незаконне зберігання зброї та готування до розбійного нападу. П’ятьом з них обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, ще одному, який погодився на співпрацю зі слідством – домашній арешт з електронним засобом контролю», - повідомила Максимець.

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Як повідомляв УНІАН, 4 грудня поліція затримала банду, через яку проводили спецоперацію в Княжичах.

У затриманих в Києві членів організованого злочинного угруповання, проти яких у Княжичах Київської області проводилася спецоперація, що завершилася загибеллю 5 поліцейських, вилучили зброю, боєприпаси та спеціальне обладнання.