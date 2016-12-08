Суд у Києві оштрафував поліцейського-хабарника на 25,5 тис. грн

Як повідомила прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України, неправомірну вигоду поліцейський отримав за не притягнення до кримінальної відповідальності двох осіб, які скоїли крадіжку майна в столичному супермаркеті.

У ході слідства лейтенант поліції повністю визнав свою вину та сприяв досудовому розслідуванню.

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Прокурором військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України з підозрюваним було укладено угоду про визнання винуватості, яку суд затвердив.

Поліцейського визнано винним за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди) та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 25,500 гривень.

*** Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.