Суд у Києві оштрафував поліцейського-хабарника на 25,5 тис. грн
Святошинський районний суд міста Києва оштрафував на 25,5 тис. грн слідчого Святошинського управління столичної поліції, який отримав 500 доларів США хабаря за не притягнення до кримінальної відповідальності.
Як повідомила прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України, неправомірну вигоду поліцейський отримав за не притягнення до кримінальної відповідальності двох осіб, які скоїли крадіжку майна в столичному супермаркеті.
У ході слідства лейтенант поліції повністю визнав свою вину та сприяв досудовому розслідуванню.
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Прокурором військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України з підозрюваним було укладено угоду про визнання винуватості, яку суд затвердив.
Поліцейського визнано винним за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди) та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 25,500 гривень.
*** Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.