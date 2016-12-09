Ще двом підозрюваним, причетним до банди з Княжичів, обрано запобіжні заходи - прокуратура

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця прокуратури міста Києва Надія Максимець.

«Один із затриманих, який наразі співпрацює зі слідством, за рішенням суду перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Його спільнику суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу», - повідомила Максимець.

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Нагадаємо, 6 грудня суд обрав запобіжні заходи шістьом учасникам цієї злочинної групи. П’ятьом з них – тримання під вартою, ще одному – домашній арешт.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в с. Княжичі Броварського району Київської області внаслідок перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинули 5 правоохоронців.

Група затримання карного розшуку та спецпідрозділу КОРД очікували у покинутому будинку грабіжників, коли в одному з будинків спрацювала сигналізація. На місце приїхав наряд держслужби охорони, який затримав поліцейських, прийнявши їх за грабіжників.

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Група захоплення вирішила, що співробітників кримінальної розвідки захопили злочинці – сталася перестрілка, в результаті якої загинули двоє співробітників ДСО, двоє поліцейських-розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.

Після перестрілки у Княжичах від служби відсторонено 25 поліцейських і керівників трьох структурних підрозділів поліції Києва. Ці підрозділи брали участь у спецоперації із затримання членів банди, яких підозрюють у серії розбійних нападів на жителів столиці і Київської області.