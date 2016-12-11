Чиновника Генпрокуратури, якого спіймали на хабарі в $5 тисяч, помістили під домашній арешт

Солом’янський районний суд Києва обрав затриманому 9 грудня на хабарі у 5 тис. дол. посадовцю Генеральної прокуратури запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Читайте такожКерівників львівської міграційної служби за хабар засуджено до 5 років ув'язнення

Про це Національне антикорупційне бюро України повідомляє у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня детективи Бюро за участю прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили службову особу ГПУ на хабарі, який той намагався передати посереднику для подальшого їхнього спрямування нібито одному з керівників Державної аудиторської служби задля впливу на результати позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Генпрокуратури, ініційованої НАБУ.

Перевірка здійснювалася в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактами розтрати у грудні 2015 року 1,8 млн грн бюджетних коштів (ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України), розпочатого детективами Бюро у січні 2016 року.

Особу затримано за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.4. ст. 369 Кримінального кодексу України («Надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище»).