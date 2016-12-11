"Вакарчук ридає. Хвилина мовчання. Зал плаче": "Океан Ельзи" у Мінську присвятив пісню Шеремету (відео)

Під час концерту гурту "Океан Ельзи" у Мінську лідер групи Святослав Вакарчук присвятив пісню журналісту Павлу Шеремету, якого вбили цього року в Києві.

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Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

"Вакарчук ридає, виконуючи "Мить", присвятивши її Павлу Шеремету. Після пісні зал Мінськ-Арени встає. Хвилина мовчання, хвилина пам'яті. Зал плаче", - написала у своєму профілі на Facebook поетеса Валерія Кустава.

Лідер "Океану Ельзи" назвав Шеремета своїм "братом по духу", який приніс багато в його життя. Перед виконанням пісні він подякував матері журналіста "за такого сина".

"Дякую вам за Пашу", - звернувся він до залу після виконання.

Нагадаємо, Шеремет загинув вранці 20 липня, в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за ч. 2 п 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Також вивчаються ще три версії: особисті неприязні відносини, дестабілізація ситуації в Україні і помилка вбивць, метою яких могла бути цивільна дружина журналіста Олена Притула, оскільки автомобіль знаходився у її власності.