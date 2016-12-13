"Дядя Ваня, який красувався зі Стєчкіним": в СБУ розповіли про українського офіцера-зрадника, звільненого з полону бойовиків
В СБУ заявили, що полковник ЗСУ Іван Без’язиков співпрацював із російськими спецслужбами.
Про це під час брифінгу повідомили керівник апарату СБУ Олександр Ткачука та заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков, пише Українська правда.
"Перебуваючи у полоні він виїжджав до РФ, вільно пересувався. Його бачили, як він красувався зі Стєчкіним (пістолетом)", - сказали представники СБУ.
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Вони зазначили, що Без’язиков був відомий серед терористів під прізвиськами "Луїз", "Дядя Ваня", "Полковник", "Іван Ніколаєвич".
На запитання, з якого саме часу полковник почав працювати на російські спецслужби, Ткачук відповів, що наразі ця інформація перевіряється.
"Ми не відкидаємо ніяких версій щодо часу, з якого Без’язиков працював на користь спецслужб РФ", - сказав він.
Ткачук також повідомив, що Без’язиков намагався влаштуватися не за своїм фахом до іншого військового закладу, де багато інформації, яка цікавить російські спецслужби. Однак після його так званого звільнення з полону СБУ вже тримала полковника в полі зору і не дала йому змоги завдати якої-небудь шкоди.
Проти Без’язикова відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) ККУ.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Без'язикова затримали за підозрою у співпраці з так званою «ДНР».
Як повідомлялося, 5 липня було звільнено полковника Збройних сил України Без’язикова, який перебував у полоні бойовиків на Донбасі з серпня 2014 року.