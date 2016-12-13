"Дядя Ваня, який красувався зі Стєчкіним": в СБУ розповіли про українського офіцера-зрадника, звільненого з полону бойовиків

Про це під час брифінгу повідомили керівник апарату СБУ Олександр Ткачука та заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков, пише Українська правда.

"Перебуваючи у полоні він виїжджав до РФ, вільно пересувався. Його бачили, як він красувався зі Стєчкіним (пістолетом)", - сказали представники СБУ.

Читайте такожСБУ розповіла деталі спецоперації з викриття українського офіцера-зрадника, звільненого з полону "ДНР"

Вони зазначили, що Без’язиков був відомий серед терористів під прізвиськами "Луїз", "Дядя Ваня", "Полковник", "Іван Ніколаєвич".

На запитання, з якого саме часу полковник почав працювати на російські спецслужби, Ткачук відповів, що наразі ця інформація перевіряється.

"Ми не відкидаємо ніяких версій щодо часу, з якого Без’язиков працював на користь спецслужб РФ", - сказав він.

Ткачук також повідомив, що Без’язиков намагався влаштуватися не за своїм фахом до іншого військового закладу, де багато інформації, яка цікавить російські спецслужби. Однак після його так званого звільнення з полону СБУ вже тримала полковника в полі зору і не дала йому змоги завдати якої-небудь шкоди.

Проти Без’язикова відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) ККУ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Без'язикова затримали за підозрою у співпраці з так званою «ДНР».

Як повідомлялося, 5 липня було звільнено полковника Збройних сил України Без’язикова, який перебував у полоні бойовиків на Донбасі з серпня 2014 року.