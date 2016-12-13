Сайт Міноборони не працює через кібератаку
17:17, 13 грудня 2016Суспільство
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Сайт Міністерства оборони України наразі не працює час через кібератаку.
Сайт Міноборони недоступний / Скріншот
Про це повідомили «Радіо Свобода» у прес-службі Міноборони.
Інших подробиць у відомстві не навели.
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Нагадаємо, на початку грудня відбулася серія кібернападів на офіційні фінансові установи.
В апараті Служби безпеки України стверджують, що зловмисний програмний засіб, використаний в атаці 6 грудня на сайт Державного казначейства і Міністерства фінансів, – той самий, що й під час торішнього інциденту, через який сотні тисячі будинків на Івано-Франківщині залишалися без світла і в якому звинуватили Росію.
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