Сайт Міноборони не працює через кібератаку

Про це повідомили «Радіо Свобода» у прес-службі Міноборони.

Інших подробиць у відомстві не навели.

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Нагадаємо, на початку грудня відбулася серія кібернападів на офіційні фінансові установи.

В апараті Служби безпеки України стверджують, що зловмисний програмний засіб, використаний в атаці 6 грудня на сайт Державного казначейства і Міністерства фінансів, – той самий, що й під час торішнього інциденту, через який сотні тисячі будинків на Івано-Франківщині залишалися без світла і в якому звинуватили Росію.