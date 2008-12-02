В СБУ відбувся показ фільму "Голод"

У Центрі культури та мистецтв Служби безпеки України в рамках державних заходів із вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні відбувся показ фільму литовського режисера Римаса БРУЖАСА «Голод».

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

45-хвилинна документальна стрічка ґрунтується на архівних матеріалах, висновках вчених, істориків і свідченнях очевидців. Основу фільму склали документи з Галузевого державного архіву СБУ. Фільм знімався у вересні 2008 року у Києві, Харкові, Вінниці, Бердичеві та інших місцях України, які постраждали від Голодомору у 1932-1933 роках.

На прем’єрному показі в Україні були присутні глави і представники дипломатичних місій: Бельгії, Нідерландів, Норвегії, Фінляндії, Франції, Болгарії, Молдови, Казахстану, Росії, Азербайджану, керівництво та співробітники СБУ, курсанти Національної академії СБУ, представники громадських організацій, журналісти.

Як зазначив Надзвичайний і Повноважний Посол Литви в Україні Альгірдас КУМЖА: «Ми і сьогодні дуже мало знаємо про Голодомор в Україні. Цей рік став переломним у питанні міжнародного визнання Голодомору як геноциду проти українського народу. Однією з держав, які визнали цей злочин геноцидом є Литва, країна, народ якої теж перейшов через жахливі жорна сталінських репресій. Масові депортації, ув’язнення та страти - ці способи упокорення національного духу були апробовані на українських землях в 1920-1930-ті роки і перенесені сталінським режимом в Литву в 1940-1950-ті, тому литовці, як ніхто інший розуміють біль українського народу».

Звертаючись до аудиторії т.в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сказав: «Тоталітарний режим не зламав українців, литовців, інші народи, що мали переплавитися в єдиний радянський. Наші народи вистояли, перемогли і відродили свою незалежність. Тому ми зобов’язані до плідної співпраці між нашими державами. Зобов’язані, аби не стерлася пам’ять про жахливе минуле, через яке ми перейшли, зобов’язані, аби не зникла віра у велике майбутнє наших народів».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО запевнив, що СБУ й надалі продовжуватиме роботу, спрямовану на розсекречення та оприлюднення документів радянських спецслужб, і у цьому буде дуже корисним досвід литовських колег, які вже розкрили для громадськості усі архіви тоталітарного минулого.