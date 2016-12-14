Без’язиков заявив, що почувається добре

З військовим в суді поспілкувався кореспондент телеканалу "112 Україна".

"Відчуваю себе добре. Вчора у мене боліла голова", - сказав він.

Водночас, заступник начальника відділу ГПУ Олег Пересада додав: "Спотворення фактів з боку захисту. Є медична довідка, і факт наявності у нього якого-небудь захворювання не підтвердився взагалі".

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Як повідомляв УНІАН, Без'язикова затримали за підозрою у співпраці з так званою «ДНР». 5 липня було звільнено полковника Збройних сил України Без’язикова, який перебував у полоні бойовиків на Донбасі з серпня 2014 року.

За словами дружини полковника, свідчення проти її чоловіка давали його підлеглі, що разом із ним були в полоні. Він справді вмовляв солдатів переходити на бік "ДНР", але не по-справжньому.

13 грудня полковника ЗСУ Івана Без'язикова із зали Шевченківського райсуду Києва відвезли в лікарню, звідки він, за повідомленнями ЗМІ, згодом зник. Судове засідання із обрання Без'язикову запобіжного заходу перенесли.