ГПУ затримали екс-"беркутівця", якого розшукували за незаконне затримання "автомайданівців"

ГПУ затримала повідомила про затримання колишнього співробітника столичного спецпідрозділу міліції "Беркут", якого довгий час розшукували за перевищення влади і незаконне затримання 18 активістів "Автомайдану" в ніч з 22 на 23 лютого 2014 року. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

«…затриманому інкримінується службове підроблення рапорту та надання завідомо неправдивих показань, поєднаних з обвинуваченням активістів у тяжких злочинах, на підставі яких їх було затримано, притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито хуліганські дії та арештовано», - йдеться у повідомленні.

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Екс-«беркутівцю» оголошено підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384 КК України і до суду внесено клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування.

Вирішується питання та збираються докази щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших співучасників вчинення цих злочинів.

Нагадаємо, керівник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк пояснив, чому так довго розслідується справа про побиття студентів на Майдані 30 листопада 2013 року.

За його словами, скорочення штату департаменту, що відбулося восени цього року, призвело до того, що цією справою замість трьох слідчих займається лише один. Інша причина - великі черги до експертних установ на проведення тієї чи іншої експертизи.