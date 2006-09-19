Фінкомітет ВР пропонує вилучити податкові норми з проекту Держбюджету

Комітет з питань фінансів і банківської діяльності пропонує вилучити податкові норми з проекту Державного бюджету на 2007 рік, виділивши їх в окремий законопроект, який розглядатиметься єдиним пакетом з проектом Держбюджету.

Відповідні пропозиції надійшли від членів Комітету в ході сьогоднішнього попереднього обговорення проекту Держбюджету на 2007 рік, повідомили УНІАН в Інформаційному управлінні апарату Верховної Ради України.

Зокрема, в ході обговорення документа наголошувалося, що в багатьох статтях проекту містяться норми, якими прямо змінюються ставки і механізм стягнення податків, що суперечить положенням Закону «Про систему оподаткування». При цьому члени Комітету зазначили, що в поданому законопроекті, на відміну від аналогічного проекту попереднього року, простежується набагато більше втручання в систему податкового законодавства за допомогою бюджетного законопроекту.

Члени Комітету вважають, що наповнення прибуткової частини бюджету має здійснюватися в рамках вже існуючих, законодавчо встановлених норм і правил, тобто відповідно до базових законів «Про систему оподаткування», «Про порядок погашення зобов`язань платників податків і спеціальних податкових законів перед бюджетами і державними цільовими фондами» за окремими видами податків. Розпорошення податкових норм по різних законах не сприяє спрощенню адміністрування податків контролюючими органами і створює хаос і непорозуміння при застосуванні податкового законодавства для платників податків, що, в свою чергу, призводить до численних правових колізій на практиці, вважають в Комітеті.