В Одесі за два місяці викрадено 7 чорних «лексусів»

Семеро одеситів останні два місяці - з середини липня до середини вересня - позбулися своїх джипів «Lexus» 470 моделі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник начальника ДАІ Одеської області Валерій КОЛОДУБ.

Невідомі злочинці, зазначив В.КОЛОДУБ, «орудують в кількох великих містах, віддаючи перевагу автомобілям чорного кольору. Співробітники ДАІ вже звернулися до власників джипів з проханням змінити заводську сигналізацію на автомобілях на більш надійну, оскільки є підозра, що викрадачі володіють пристосуванням, що дозволяє нейтралізувати фірмову сигналізацію «Lexus’а».

Всього з початку року на території Одеської області зафіксовано 245 випадків незаконного заволодіння автотранспортними засобами. «Найбільше вкрадено «жигулів» і «москвичів» - відповідно 85 і 13 машин, - подвідомив В.КОЛОДУБ. - 51% цих злочинів розкрито».