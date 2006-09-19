Мороз: уряд може не обмежувати виплату допомоги при народженні дитини

Уряд може відмовитись від запровадження обмежень щодо виплати допомоги при народженні дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ після обговорення проекту бюджету-2007 з головами фракцій і комітетів Верховної Ради України та представниками уряду.

При цьому О.МОРОЗ зазначив, що навіть у випадку введення цієї норми вона не буде мати серйозних соціальних наслідків. Свою позицію О.МОРОЗ пояснив тим, що у разі введення такого обмеження втратять право на цю пільгу лише 1% породіль.

У свою чергу перший віце-прем’єр-міністр України-міністр фінансів України Микола АЗАРОВ теж зауважив, що введення цієї норми не буде мати серйозних соціальних наслідків. Він пояснив, що обмеження виплати при народженні дитини вводяться для того, щоб ввести певний орієнтир, а саме: щоб допомагати тим людям, які найбільше потребують такої допомоги. При цьому М.АЗАРОВ не виключив збільшення суми середньомісячного доходу сім’ї, при якій втрачається право на отримання пільги із запропонованих на сьогодні 5 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, заступник міністра фінансів Сергій РИБАК заявив, що уряд має намір обмежити умови виплати одноразової допомоги при народженні дитини. С.РИБАК стверджує, що, за статистикою, лише близько 5% українських сімей мають сукупний дохід у 5 тис. грн., тому більше 95% українських сімей отримуватимуть одноразову допомогу при народженні дитини.

Так, С.РИБАК зазначає, що у проекті державного бюджету на 2007 рік збільшуються кошти, які будуть спрямовані на виплату одноразової допомоги при народженні дитини. Він навів прогнозні розрахунки, за якими кількість дітей, що народяться у 2007 році, становитиме 453,8 тисяч. Тож, в державному бюджеті на 2007 рік на виплату допомоги при народженні дитини враховано 3,9 млрд. грн., що на 0,4 млрд. грн., або на 10,4 % більше, ніж у поточному році.

За словами С.РИБАКА, ніяких обмежень щодо розміру допомоги при народженні дитини держбюджет-2007 не передбачає. Вона, як і цього року, складе 8,5 тисяч гривень.

Водночас, надаватиметься така допомога громадянам, які справді її потребують. Якщо середньомісячний (за останні півроку) сукупний дохід сім’ї, у складі якої на утриманні знаходяться до двох непрацездатних осіб – це мати, що народила, та дитина - перевищує 5000 грн., така родина не отримає одноразову допомогу при народженні. Якщо ж в родині до трьох непрацездатних осіб, поріг такого обмеження підвищується до 6000 грн., до чотирьох і більше непрацездатних осіб – 7000 гривень.

Враховуючи, що за статистичними даними середньомісячний дохід у 5 тисяч гривень і більше мають лише близько 5% українських сімей, переважна більшість батьків немовлят, а це 95%, що народяться у 2007 році, отримають одноразову допомогу у розмірі 8, 5 тисяч гривень, відзначив С.РИБАК.

Виплата допомоги здійснюватиметься одноразово при народженні дитини в сумі 3400 гривень, решта - протягом наступних 12 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Тобто, враховуючи, що решта допомоги становить 5100 гривень, а виплата її триватиме протягом 12 місяців, сім`я щомісячно отримуватиме 425 гривень.

В Україні з квітня минулого року допомога при народженні дитини становить 8,5 тис. грн. Одноразово виплачується 3 тис. 384 грн., а решта суми виплачується рівними частками впродовж наступних 12 місяців.