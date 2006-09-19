25 тисяч хасидів прибудуть до Одеського аеропорту

На співробітників ДАІ покладена функція супроводу хасидів, які сьогодні почали прибувати в Одеський міжнародний аеропорт з різних країн світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник начальника відомства Валерій КОЛОДУБ.

Тисячі прочан направляються в Умань, де похований цадик (праведник) ребе Нахман з Брацлава – одна з найавторитетніших фігур в історії світового єврейства, засновник цілої течії - хасидизму.

Згідно з нормативними вимогами, кожну колону із 10 автобусів, повинні супроводжувати дві патрульні машини ДАІ. Близько 25 тис. паломників прибуватимуть в Одесу протягом трьох днів.

Довідка УНІАН. Щорічно восени напередодні єврейського Нового року (Рош-га-Шана) до Умані з`їжджаються хасиди на могилу свого духовного лідера.