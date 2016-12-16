Підозрюваного в махінаціях із землею екс-мера Затоки відпустили під домашній арешт
Вийшов на свободу екс-мер смт. Затока Білгород-Дністровського району Одеської області Василь Звягінцев, який підозрюється в причетності до масштабних махінацій з землею курорту.
Про це повідомляє місцеве видання «Топор».
Посадову особу відпустили під домашній арешт за рішенням Суворовського райсуду Одеси.
Екс-мер Затоки майже 11 місяців перебував у СІЗО.
Крім того, суд зробив «новорічний подарунок» для ще одного фігуранта «земельної» справи в Затоці – голові земельної комісії селищної ради Затоки Богдану Шевчуку. Йому значно зменшили суму застави до 640 тис. гривень, замість 5 млн. гривень, встановлених раніше.
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Обидва чиновники підозрюються в причетності до земельних махінацій, в ході яких були розкрадені землі курорту Затоки на мільйони гривень.
Як повідомляв УНІАН, минулої суботи міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про початок масштабної операції в Затоці проти «банди» місцевих чиновників і правоохоронців.