Підозрюваного в махінаціях із землею екс-мера Затоки відпустили під домашній арешт

Про це повідомляє місцеве видання «Топор».

Посадову особу відпустили під домашній арешт за рішенням Суворовського райсуду Одеси.

Екс-мер Затоки майже 11 місяців перебував у СІЗО.

Крім того, суд зробив «новорічний подарунок» для ще одного фігуранта «земельної» справи в Затоці – голові земельної комісії селищної ради Затоки Богдану Шевчуку. Йому значно зменшили суму застави до 640 тис. гривень, замість 5 млн. гривень, встановлених раніше.

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Обидва чиновники підозрюються в причетності до земельних махінацій, в ході яких були розкрадені землі курорту Затоки на мільйони гривень.

Як повідомляв УНІАН, минулої суботи міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про початок масштабної операції в Затоці проти «банди» місцевих чиновників і правоохоронців.