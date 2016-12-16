У справі про вбивства силовиків на Майдані фігурує зброя із зони АТО і підставний майор з числа мітингувальників - розслідування

За даними Міністерства внутрішніх справ, в період з 18 лютого по 2 березня 2014 року загинуло 20 представників силових структур, йдеться журналістському розслідуванні Realist.online. Половина з них служили в Києві, хоча в списку убитих є силовики з різних регіонів країни. Серед загиблих сім співробітників екс-спецпідрозділу «Беркут», а також три інспектора колишньої Державтоінспекції, яких розстріляли під Києвом 2 березня 2014 року.

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Журналісти в ході розслідування з'ясували, що у вбивстві силовиків 18-20 лютого підозрюють «підставного майора». А ще, за даними слідства, в «беркутівців» могли стріляти зі зброї, яка фігурувала в АТО.

Так, згідно з даними Єдиного реєстру судових рішень, справу № 757/17178/16-до, в якому об'єднані розслідування смертей силовиків на Майдані, стали розглядати влітку 2015 року. За цей час відбулося кілька десятків слухань, більшість з яких закінчувалися постановами про вилучення різного роду доказів на експертизу.

У справі, яку веде Печерський райсуд Києва, мова йде про вбивство двох і більше співробітників екс-спецроти «Беркут», службовців Внутрішніх військ і співробітників столичної міліції. Також в матеріалах розглядається нанесення тілесних каліцтв силовикам. Всі епізоди датовані — 18-20 лютого 2014 року.

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Зазначається, що справу розбито на кілька частин: зокрема, в матеріалах Єдиного реєстру судових рішень є дані про те, що в лютому 14-го в «беркутівців» стріляли з тієї ж зброї, яка фігурувала в скандальному розстрілі блокпоста «ДНР» 20 квітня 2014 року під Слов'янськом. За даними слідства, з неї було вбито двоє силовиків і ще троє були поранені.

«Розслідуванням встановлено, що вбивства військовослужбовців ОСОБА12 і ОСОБА14, а також заподіяння вогнепальних і тілесних ушкоджень ОСОБІ16, ОСОБІ17 і ОСОБІ18 були зроблені з одного екземпляра зброї. Також встановлено, що ця ж зброя застосовувалася 20.04.2014 року близько 14:00 під час зіткнення на блокпості на дорозі між селами Билбасівка та Черкаське Слов'янського району Донецької області, в ході якого були вбито троє осіб з числа так званого ополчення ДНР, і поранено двох людей з боку нападників», — сказано в постанові Печерського райсуду.

Як відомо, 20 квітня 2014 року під Слов'янськом сталося одне з перших зіткнень терористів і сил АТО. Цей бій був оповитий чутками, які активно поширювала сторона «ДНР». Тоді ж народилася легенда про «всемогучу візитку Яроша», яку терористи знайшли на місці перестрілки.

У квітні цього року сам лідер Правого сектора Дмитро Ярош в інтерв'ю виданню Цензор.НЕТ підтвердив, що 20 квітня 2014 року на блокпості під Слов'янськом було зіткнення з його особистою участю, однак, обставини бою були зовсім не такими, як описувала сторона терористів.

За словами Яроша, наступати на ворожі формування вирішила нечисленна група патріотів з «Правого сектора», також в числі сміливців, що зважилися поїхати в квітні 2014-го під Слов'янськ були чоловіки, що не мають відношення до ПС. Серед останньої категорії був і киянин Михайло Станіславенко. Саме у нього була та сама візитка Яроша і водійські права, які потім активно показували по телебаченню РФ як «доказ, що київська хунта лютує на Донбасі».

20 квітня 2014 року, за словами Яроша, на блокпосту під Слов'янськом загинув Михайло Станіславенко, а ще був серйозно поранений боєць ПС Ярослав Антонюк з позивним «Бурий».

«У кожного ствола була окрема історія. У мене особисто був АКСУ – короткоствольний, були і АКС звичайні, але далеко не нові, а більшість – це були мисливські карабіни «Сайга». Було дві снайперські гвинтівки, але не було нічних прицілів і було мало патронів», - розповідав в інтерв'ю Ярош.

26-річного (тоді 23-річного — УНІАН) Антонюка доставили в лікарню в Харківській області, де лікарі в прямому сенсі слів врятували хлопцеві життя. Зараз у «Бурого» перша група інвалідності — у нього відсутня третина черепа, напівпаралізована вся ліва частина тіла.

При цьому, посвідчень учасників бойових дій, згідно із заявою Яроша, немає ні у покійного Станіславенка, ні у «Бурого», який досі потребує серйозної реабілітації.

Тим часом, відповідно до інформації, розміщеної в Єдиному реєстрі судових рішень, після бою на блокпості під Слов'янськом постраждав не один, а двоє членів «Правого сектора». У матеріалах справи сказано, що 20.04.2014 р. в одну з лікарень Харківської області звернулося двоє осіб з вогнепальними пораненнями.

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Судячи з усього, ОСОБА20, про яку йдеться у матеріалах справи, — це і є Ярослав Антонюк: опис поранення «Бурого» з матеріалів справи збігається з описом поранення, про який Ярош розповідав в інтерв'ю.

«Встановлено, що 20.02.2014 близько 4 год. 55 хв. в Барвінківський РВ УМВС України в Харківській області з приймального відділення Барвінківської ЦРЛ надійшло повідомлення про те, що до лікарні за медичною допомогою звернулась ОСОБА19 з вогнепальним пораненням лівого стегна і ОСОБА20 з вогнепальним пораненням голови та іншими тілесними ушкодженнями. Як пояснила ОСОБА19, зазначені тілесні ушкодження вони отримали під час зіткнення недалеко від блокпоста в Слов'янському районі Донецької області», — йдеться в ухвалі Печерського райсуду.

Крім цього, як з'ясували журналісти, в одному з епізодів слідство розслідує вбивства двох рядових строкової служби частини № 3030 Внутрішніх військ (зараз Нацгвардія — УНІАН). 18 лютого 2014 року Іван Теплюк (отримав важке вогнепальне поранення в голову, від якого помер на місці) і Максим Третяк (отримав важке вогнепальне поранення в область шиї, від якого помер в машині швидкої допомоги), стрілки 1-ї патрульної роти 1-го патрульного батальйону ВВ МВС України, отримали вогнепальні поранення, коли стояли в оточенні в центрі Києва. За словами близьких хлопців, обидва були призвані на строкову службу у 2013-му й не розповідали батькам, що у них був наказ виходити проти активістів Майдану.

Згідно інформації, розміщеної у ЕдРДР, у вбивстві солдатів-строковиків підозрюють «підставного майора». За даними слідства, до смертей солдатів з в\ч 3030 може бути причетний один з активістів Майдану, у якого виявили «погони співробітника міліції, які відповідають спеціальному званню „майор“, "предмет, схожий на пістолет „Astra“, пару налокітників і наколінників, бронежилет з написом „Скіф“ з ушкодженнями овальної форми на задній частині, шапку чорного кольору з прорізами для очей, металеві наручники».

«У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.02.2014 на вул. Хрещатик в Києві під час масових акцій протесту внаслідок отриманих вогнепальних поранень загинули військовослужбовці військової частини 3030 ОСОБА3 (вогнепальне поранення обличчя і шиї) і ОСОБА4 (вогнепальне поранення шиї, грудей і живота). Так, досудовим розслідуванням встановлено, що до протиправних дій щодо правоохоронців із застосуванням вогнепальної зброї, а також до заволодіння предметами екіпіровки, що їм належать, можливо причетна ОСОБА5, яка брало участь в мітингу», — сказано в матеріалах справи № 757/17178/16-к.