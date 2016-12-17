Україна та Єгипет домовляються про взаємну правову допомогу для звільнення засудженого українця - Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ повідомив журналістам.

За словами міністра, він підтримує контакт зі своїм єгипетським колегою і було домовлено, що "ми зараз розробляємо угоду про взаємну правову допомогу".

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Клімкін визнав, що переговори з Єгиптом є складними, бо звинувачення єгипетської влади в контрабанді зброї є досить суворими.

"На основі цієї угоди ми будемо робити всі спроби його звільнити. На жаль, цей випадок дійсно є складним, оскільки єгипетська влада звинувачує його у контрабанді зброї. Для уряду Єгипту це дуже серйозно", - сказав Клімкін.

"Але те, що ми робимо на рівні президента України, який розмовляв в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй з президентом Єгипту. Я кілька разів розмовляв з міністром, і я сподіваюсь, що нам вдасться вийти на цю угоду, і в рамках цієї угоди зробити додаткові кроки для того, щоб його звільнити", - заявив міністр.