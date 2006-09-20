Коломойський розширив коло вимог до «1+1»

Представники співвласника «ПриватБанку» Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО звернулися 11 вересня до Печерського районного суду м. Києва з позовом про визнання недійсним статуту ТОВ «ТРК «Студія «1+1» у частині, що визначає склад учасників даного господарського товариства. Про це сьогодні повідомив УНІАН представник І.КОЛОМОЙСЬКОГО Вячеслав КАРТАШОВ.

У статуті ТОВ «ТРК «Студія «1+1» міститься посилання на пункт засновницького договору, в якому міститься згадка про те, що учасником ТОВ «ТРК «Студія «1+1» є Олександр РОДНЯНСЬКИЙ.

За словами В.КАРТАШОВА, дані позовні вимоги висунуті на підставі операції, укладеної між О.РОДНЯНСЬКИМ і І.КОЛОМОЙСЬКИМ щодо придбання останнім 70% УФ «Студії «1+1».

Як повідомляв УНІАН, із квітня 2005 року співвласники корпоративних прав групи компаній «Студія «1+1» О.РОДНЯНСЬКИЙ і Борис ФУКСМАН вели переговори про продаж прав, що належать їм, І.КОЛОМОЙСЬКОМУ за 100 млн. дол. Завершення операції повинно було відбутися до вересня 2005 року. Проте, вже в середині серпня минулого року корпорація Central European Media Enterprises Ltd. (CME) фактично відкликала свою згоду на проведення вказаної транзакції.

Печерський районний суд м. Києва своїм рішенням від 16 серпня 2006 року задовольнив у повному обсязі позовні вимоги І.КОЛОМОЙСЬКОГО про визнання за ним права власності на частку в статутному капіталі ТОВ “ТРК “Студія “1+1”.

Водночас, О.РОДНЯНСЬКИЙ 9 вересня заявив, що щодо продажу частки в статутному капіталі телеканалу «1+1» І.КОЛОМОЙСЬКОМУ «ніяких угод не було».

19 вересня адвокат компанії “Козьяков і партнери” Олег КОНОПОЛЬСЬКИЙ, який представляє інтереси почесного президента «1+1» О.РОДНЯНСЬКОГО, повідомив, що на рішення Печерського районного суду м. Києва, який визнав право І.КОЛОМОЙСЬКОГО на 70% «1+1», надійшло в Апеляційний суд м. Києва загалом 9 апеляційних скарг.