Рудьковського пікетуватимуть театралізовано

21 вересня 2006 року в Києві, за адресою проспект Перемоги, 14 відбудеться театралізоване пікетування Міністерства транспорту України (Державіаслужби) з вимогою захистити українську авіацію від дискримінації з боку іноземних держав. Під час пікетування громадськість запитає Державіаслужбу України «ЧОМУ ДНІПРОАВІА НЕ ЛІТАЄ ДО НІМЕЧЧИНИ?»

У березні 2006 року Німеччина безпідставно заборонила українській авіакомпанії «Дніпроавіа» літати до німецьких міст. Тисячі пасажирів було позбавлено можливості вилетіти з Дніпропетровська у Берлін або Франкфурт. Українська авіакомпанія зазнала великих збитків.

Державні органи України у конфлікті вітчизняної авіакомпанії «Дніпроавіа» з владою Німеччини неправомірно залишаються бездіяльними.

Громадськість вимагає негайно розпочати переговори України з німецькою стороною! З цією метою Асоціація захисту прав громадян України 21 вересня проведе пікетування Державіаслужби України.

Бездіяльність державних органів загрожує цивільній авіації України!

Початок пікетування 21 вересня о 11.00 біля будинку Міністерства транспорту України за адресою: пр. Перемоги 14.

Додаткова інформація за тел.: 8-044-331-7226