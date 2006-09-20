Серед білого дня колишній зек викрав 11-річного хлопчика

Співробітники управлінь Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ у Дніпропетровській області затримали в обласному центрі 28-річного місцевого жителя, який викрав з метою отримання викупу 11-річного хлопчика.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, хлопчик був викрадений зловмисником із застосуванням сили серед білого дня на житловому масиві “Тополя”. Згодом зловмисник телефоном почав вимагати у батьків велику суму валюти за звільнення дитини, погрожуючи вбити дитину, якщо не отримає грошей.

Частину викупу батьки залишили в обумовленому місці і хлопчик був звільнений.

Викрадачем виявився безробітний, раніше засуджений чоловік. За фактами незаконного позбавлення волі людини, захоплення заручника, пограбування і вимагання Бабушкінський райвідділ внутрішніх справ Дніпропетровська порушив кримінальну справу за ст.ст. 146, 147, 186, 189 Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання за даними статтями – 15 років ув’язнення.