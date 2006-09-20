Відкриється Всекримська виставка-ярмарок народних промислів

23 вересня в Сімферополі вперше проходитиме Всекримська виставка-ярмарок народних промислів "Крим - жива традиція".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сімферопольської міської ради, за інформацією начальника управління торгівлі і сфери послуг міськради Ольги МУРКО, в суботньому святі традиційних ремесел візьмуть участь близько 100 народних майстрів із різних районів півострова.

На виставці-ярмарку будуть широко представлені вироби з дерева і лози, чеканка, вишивки, витвори ковальського, гончарного, ткацького і шкіряного мистецтва. Крім того, в рамках святкової програми пройдуть численні конкурси, концерти фольклорних колективів і аукціони.

Виставка-ярмарок народних промислів "Крим - жива традиція" організована Радою міністрів АРК, міськрадою Сімферополя, Союзом сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Криму і республіканським Центром дитячої і юнацької творчості за спонсорською підтримки ряду сімферопольських підприємств і банків.