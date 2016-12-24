Кримські політв'язні зазнають морального і фізичного тиску з боку ФСБ – правозахисники

Про це повідомив координатор об'єднання "Кримська солідарність" Абдурешит Джеппаров за результатами дев'ятої зустрічі учасників об'єднання у Сімферополі 24 грудня, передає Крым.Реалии.

"На зустрічі повідомили про принизливий спосіб перевезення фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" із СІЗО до ФСБ. Крім того, їх перевозили в наручниках, руки ззаду, з мішками на голові, лежачи на підлозі обличчям вниз, їх витягали з машини за ноги. Не обійшлося без стусанів. Звичайно ж, в таких умовах їм необхідна будь-яка можлива моральна підтримка", – заявив Джеппаров.

За його словами, в умовах ув'язнення у багатьох фігурантів справи погіршився стан здоров'я.

"На зустрічі було озвучене зведену довідку про стан здоров'я кримських політв'язнів – лише у двох із них збереглося порівняно нормальне здоров'я, у всіх інших почалися серйозні погіршення", – зазначив правозахисник.

9 квітня 2016 року в Севастополі Кримська контактна група з прав людини вперше організувала зустріч всіх сімей мусульман, заарештованих російськими правоохоронцями в Криму. На зустріч також було запрошено і адвокатів обвинувачених.

Читайте такожНа українців чиниться психологічний і фізичний тиск при в’їзді в Росію – ДПСУ

Пізніше об'єднання "Кримська солідарність" стало відкритим не тільки для родичів обвинувачених російськими правоохоронцями в належності до організації "Хізб ут-Тахрір", а й для інших сімей політв'язнів Криму, а також викрадених і зниклих мусульман.

Як повідомляв УНІАН, діяльність ісламської організації "Хізб ут-Тахрір" заборонена в РФ, організація визнана терористичною.

Взимку 2015 року в тимчасово окупованому Севастополі було заарештовано четверо кримських татар, підозрюваних в участі в діяльності "Хізб ут-Тахрір": Руслан Зайтуллаєв, Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваїтов і Нурі Прімов.

У вересні 2016 року суд у Ростові-на-Дону засудив Зайтуллаєва, якого російська влада називає організатором осередку "Хізб ут-Тахрір", до семи років колонії загального режиму, Сайфуллаєв, Ваїтов і Прімов отримали по п'ять років виправної колонії також загального режиму.

Всього у справі про тероризм та участь в ісламській організації "Хізб ут-Тахрір" проходять 14 кримських татар.