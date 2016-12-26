У Київській облраді виступили з ініціативою щодо змін на ринку зброї
23 грудня 2016 року, за ініціативи депутата Київської обласної ради Івана Ступака, на позачерговому засіданні прийнято звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з вимогою якнайшвидшого розгляду та прийняття Закону України "Про цивільну зброю та боєприпаси".
За словами Івана Ступака, катастрофічний рівень зростання злочинності в Київській області, змусив обласну раду втрутитися в збройовий питання, щоб дозволити простим людям мати можливість захистити себе, своїх рідних та своє майно від протиправних посягань.
Згідно з офіційною статистикою, в 2015 році в Київській області зареєстровано близько 33 тис. злочинів, а за 9 місяців 2016 року їх кількість збільшилася до 38 тис. і продовжує зростати.
З цього числа, майже 5 тис. це злочини проти життя, здоров'я і власності громадян.
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У той же час, за неофіційною статистикою, ринок нелегального вогнепальної зброї України вимірюється у 3 млн. одиниць.
"Прийняття цього закону в короткий термін відкриє цивілізований ринок торгівлі вогнепальною зброєю для всіх громадян України, дозволить перемогти чорний ринок зброї, відкриє український ринок для провідних іноземних збройових компаній, що спричинить істотне економічне зростання, а також дозволить громадянам захистити себе і своє майно від злочинних посягань", - вважає депутат.
США, Франція, Швейцарія, Ізраїль, Естонія та інші розвинуті країни вже мають подібні закони.
"Статистика цих країн свідчить, що після прийняття такого закону, на протязі 6-8 місяців рівень злочинності знизився майже в два рази. Крім того, в умовах ведення неоголошеної війни, важливість цього закону отримує зовсім інше значення для захисту не тільки громадян, але і всієї країни в цілому", - зазначив Іван Ступак.