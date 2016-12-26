У Київській облраді виступили з ініціативою щодо змін на ринку зброї

За словами Івана Ступака, катастрофічний рівень зростання злочинності в Київській області, змусив обласну раду втрутитися в збройовий питання, щоб дозволити простим людям мати можливість захистити себе, своїх рідних та своє майно від протиправних посягань.

Згідно з офіційною статистикою, в 2015 році в Київській області зареєстровано близько 33 тис. злочинів, а за 9 місяців 2016 року їх кількість збільшилася до 38 тис. і продовжує зростати.

З цього числа, майже 5 тис. це злочини проти життя, здоров'я і власності громадян.

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У той же час, за неофіційною статистикою, ринок нелегального вогнепальної зброї України вимірюється у 3 млн. одиниць.

"Прийняття цього закону в короткий термін відкриє цивілізований ринок торгівлі вогнепальною зброєю для всіх громадян України, дозволить перемогти чорний ринок зброї, відкриє український ринок для провідних іноземних збройових компаній, що спричинить істотне економічне зростання, а також дозволить громадянам захистити себе і своє майно від злочинних посягань", - вважає депутат.

США, Франція, Швейцарія, Ізраїль, Естонія та інші розвинуті країни вже мають подібні закони.

"Статистика цих країн свідчить, що після прийняття такого закону, на протязі 6-8 місяців рівень злочинності знизився майже в два рази. Крім того, в умовах ведення неоголошеної війни, важливість цього закону отримує зовсім інше значення для захисту не тільки громадян, але і всієї країни в цілому", - зазначив Іван Ступак.