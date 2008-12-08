Експерт назвав основних винуватців інфляції в листопаді

Девальвація гривні щодо долара і невиправдані підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та міський транспорт стали головними причинами інфляції в листопаді 2008 р. – впевнений координатор економічних програм Школи політичної аналітики при Національному університеті «Києво-Могилянська академія» Сергій КИСЕЛЬОВ.

«Протягом листопада гривня подешевшала щодо долара на 98 коп. Це призвело до значного подорожчання імпортних товарів. Передусім, одягу і взуття (на 1,3% - рекорд за останні 5 років), побутової техніки (на 3% - рекорд за останні 4 роки), комп’ютерного обладнання (на 4%). Через зростання курсу долара подорожчали також туристичні послуги (на 6,5%)", - зазначив С.КИСЕЛЬОВ.

На його думку, "якби не зростання курсу долара, швидше дешевшав би і бензин, менше дорожчали б інші товари, залежні від імпорту, наприклад, ліки". Також продукція окремих підприємств і торговельних компаній дорожчала через зростання їхніх виплат за валютними кредитами через зростання курсу долара і євро. За даними НБУ, на 1 листопада 2008 року у юридичних осіб було кредитних зобов’язань у валюті на 187,5 млрд. грн., пояснює експерт.

Другою значною причиною інфляції в листопаді стало підвищення житлово-комунальних тарифів (у листопаді – на 6,2%). «Найбільше подорожчали гаряча вода і опалення (+23,9%), тарифи на які встановлюють місцеві ради. Хоча після переговорів уряду із нафтотрейдерами бензин продовжує дешевшати (на 13,3% - це рекорд за останні 7 років), за листопад суттєво подорожчав міський транспорт – на 15,9%. Передусім за рахунок Києва, де плата за проїзд у комунальному транспорті зросла з 50 коп. до 2 грн.», - зазначив С.КИСЕЛЬОВ.

За розрахунками економіста, які базуються на ваговій структурі Держкомстату для розрахунку індексу споживчих цін, якби не було девальвації гривні і невиправданого збільшення цін на міський транспорт і житлово-комунальні послуги з боку місцевої влади, інфляція в листопаді могла б бути меншою приблизно на 1,2-1,3% (з них близько 0,7% - це результат дій місцевої влади). Тобто без цих чинників інфляція в листопаді могла скласти лиш близько 0,2-0,3%.

Також експерт вказує на доволі низький рівень подорожчання продуктів харчування за минулий місяць. За його словами, протягом другої половини 2007 і першої половини 2008 р. продукти харчування та енергоносії були головним мотором інфляції в Україні, та і в світі також. Зараз же ситуація змінюється. В листопаді продукти харчування подорожчали лише на 0,2%. Причому, це вже шостий місяць підряд ціни на продукти харчування зростають значно меншими темпами, ніж загальний рівень інфляції. Вже другий місяць поспіль дешевшають м’ясо і м’ясопродукти. Всупереч сезонним тенденціям у листопаді на 3,5% знизилася ціна на овочі. У цьому десятилітті такого ще не було. Подешевшали також цукор на 1,7% і олія – на рекордні 7,8%. "Це дуже важливо, оскільки 53% своїх родинних бюджетів українці витрачають саме на продукти харчування і безалкогольні напої, а у зв’язку із світовою економічною кризою їхня частка у затратах буде тільки збільшуватися", - прогнозує С.КИСЕЛЬОВ.