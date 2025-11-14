Наразі Росія використовує дрони на оптоволокні, дальність яких становить 50 км.

Російські окупаційні війська почали використовувати дрони великої дальності, захищені від перешкод, які керуються за допомогою оптоволокна. Ворог застосовує їх, щоб загрожувати логістиці України.

Про це пише видання Business Insider. Перший віцепрем'єр-міністр України та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що наразі Росія використовує дрони на оптоволокні, дальність яких становить 50 км. І цей показник вищий за відстань, яку можуть долати на полі бою більшість відомих БПЛА на оптоволокні.

За словами Федорова, ця розробка "дійсно впливає на нашу логістику". Міністр акцентував, що Україна працює над технологією для протидії таким дронам і тестує ці концепції з декількома бригадами.

Відео дня

Дрони у війні РФ проти України

Раніше пілоти FPV-дронів керували ними, використовуючи лише радіочастотні канали зв'язку. Але зараз сигнали глушаться по всьому полю бою.

Водночас дрони на оптиці використовують котушки з довгими тонкими кабелями, що допомагають підтримувати стабільний звʼязок між дроном і пілотом. Це робить такі БПЛА захищеними від дії засобів радіоелектронної боротьби. Відповідно – більш небезпечними на полі бою.

Для бійців найкращий шанс перехопити дрон на оптоволокні – збити його за допомогою рушниці. Але для цього потрібна пильність, швидка реакція, точність і велика доля везіння, мовиться в матеріалі.

"Волоконно-оптичні дрони показали нам, що дрони, які не піддаються електронній війні, дійсно становлять значну загрозу для логістики та персоналу", – каже Михайло Федоров.

І в деяких секторах на передовій дрони загрожують критично важливим маршрутам постачання. Для захисту транспорту від ударів, українські військові накрили їх сітками.

Чим небезпечні дрони на оптоволокні

Зазвичай дрони на оптоволокні мають невелику дальність польоту – від 15 до 25 км, а саме оптоволокно може плутатися. При цьому як в Україні, так і в Росії прагнуть збільшити дальність цих БПЛА.

В американському Інституті вивчення війни минулого місяця писали, що в РФ представили волоконно-оптичні дрони FPV з дальністю дії 50 кілометрів. Однак деталі не були підтверджені.

Очільник Мінцифри Федоров розповів, що перше почув про такий дрон кілька тижнів тому. Поодинокі випадки його застосування фіксувалися переважно на сході України:

"Він чутливий до вітру, важкий, а крім того, йому доводиться долати фізичні перешкоди".

Досить великою є і котушка волоконно-оптичного кабелю, яку несе дрон. І це уповільнює безпілотник.

Експерти з дронів кажуть, що поява дронів на оптоволокні дальністю понад 40 км можлива, але є і труднощі. Справа не лише в ризику заплутування кабелю, а й у тому, що вага котушки може змусити розробників зменшити розмір боєголовки. Більші рами для підтримки ваги можуть призвести до зменшення маневреності БПЛА.

За словами Михайла Федорова, Україна адаптується до загрози волоконно-оптичних дронів шляхом розробки перехоплювачів типу "hit-to-kill", організації засідок. Також є спроби перерізати кабелі, що утримують дрони у небі:

"Ми шукаємо протидію, і це, ймовірно, ще більше підштовхне поле бою до використання автономних дронів, що, як ми очікуємо і передбачаємо, стане наступним етапом у цій війні".

Зброя на війні РФ проти України

Росіяни почали встановлювати на "Шахеди" камери заднього огляду, які знаходяться як зверху, так і знизу корпусу дрона. Український фахівець з військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов припустив, що відео із цих камер передається до Росії через радіомодем.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та США почали спільно виробляти дрони-перехоплювачі. Деталей він не розкривав.

Вас також можуть зацікавити новини: