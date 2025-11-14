Дружина та донька Олексія виїхали з населеного пункту.

У середині жовтня житель Межової Дніпропетровської області збив два російських БпЛА "Молнія" за допомогою мисливської рушниці.

Як розповів "Суспільному" сам Олексій Зіненко, ворожі дрони летіли низько, тож йому вдалося поцілити по них. Майстер лісу Межівського лісництва каже, що ворожі БПЛА над Межовою – явище часте.

"Я FPV-ішок не чую і "Молнія" уже як близько, тільки тоді можу її почути. Просто зайшов у холодок до сусідки під яблуню, утік від цих FPV-ішок і стояв. Дивлюсь голуби погано літають – низько, бояться чогось. Я ж дивлюсь на небо – нічого не бачу. А він так з боку залітає низько і звук у нього такий мотор ву-ву-ву з перервами", – пригадав чоловік.

За словами Олексія Зіненка, він взяв удома мисливську рушницю і "бахнув, як по гусаку" по ворожому безпілотнику:

"Він тільки задзижчав, вверх почав підійматись – і все, крилами замотиляв і пішов вниз. Я так прикинув, де він має впасти. Доки добіг, щоб подивитись, – він пролетів над садочком. І тоді чекаю, що він десь гупне – нічого. Час пройшов, я поїхав по хліб. І народ говорить, що упала "Молнія".

Вдруге йому вдалося знищити російський безпілотник вже за кілька днів.

Олексій працює майстром лісу вже 35 років, а зброєю володіє з 1987-го. Він зізнався, що хотів би збивати і ворожі FPV-дрони. Проте військові сказали, що краще цього не робити, оскільки чоловік може постраждати сам.

Дружина та донька Олексія виїхали з населеного пункту. Чоловік же залишився, оскільки в квартиру з собаками не можна, а прилаштувати їх нема де, розповіла його дочка. Майстер лісу зауважив, що бажання евакуюватися в нього немає:

"Якось чуйки нема такої, щоб тікать уже. Якось довіряю я ЗСУ. І не міський я мешканець – мені в селі краще. Ще собаки, коти, хата. Двоє собак, троє котів своїх, купа сусідських ходить – я їх годую. Та не хочу я, якось жити можна тут, і на роботу заглядаю, що там порядок".

