Взагалі жила вважається багатою, коли в ній міститься хоча б 5 грамів золота на тонну породи.

У США виявили золоту жилу незвично восокої якості на вже відомому золотоносному родовищі. Про це повідомляє Earth.com.

Компанія OceanaGold оголосила про важливе відкриття на своєму підземному родовищі Haile, розташованому поблизу міста Кершоу у штаті Південна Кароліна. Розвідувальне буріння виявило значні поклади руди з високим вмістом дорогоцінного металу.

Згідно з даними компанії, у різних перевірених ділянках родовища виявлено золотоносні жили завтовшки від 9 до 44 метрів із вмістом золота від 5,55 до 45 грамів золота на тонну гірської породи.

Відео дня

Для розуміння, у золотовидобувній галузі жили із вмістом золота понад 5 грамів на тонну вважаються багатими, понад 10 грамів - дуже багатими. Жили із вмістом у 20–30 г/т вважаються дуже рідкісними.

Родовище Haile і до того вважалося досить перспективним. І на ньому залишається ще чимало не досліджених ділянок. Компанія OceanaGold планує провести додаткові дослідження і 3D-картографування родовища.

Видобуток золота у світі

Як писав УНІАН, нещодавно в Аргентині виявили найбільше за останні три десятиліття родовище золота, срібла та міді. Величезний геологічний комплекс, вміст якого оцінюється в 337 мільярдів доларів, розташований в гірському районі провінції Сан-Хуан на заході країни.

Також ми розповідали, що канадська гірничодобувна компанія Aya Gold & Silver відкрила у Марокко велике родовище золота. Золоту жилу знайшли на сході Марокко у раніше малодослідженій місцевості. Золотоносна зона простягається на 8 кілометрів.

Вас також можуть зацікавити новини: