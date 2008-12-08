Standard & Poor's знизило рейтинг Росії

Standard & Poor`s, першим із "великої трійки" міжнародних рейтингових агентств і вперше після дефолту 1998 року, знизило рейтинг Росії у відповідь на стрімке скорочення золотовалютних резервів на фоні втечі капіталу з країни і зниження доходів від експорту, повідомляє Reuters.

S&P знизило довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги РФ за зобов`язаннями в іноземній валюті: до "ВВВ" з "ВВВ+", довгостроковий суверенний кредитний рейтинг за зобов`язаннями в національній валюті до "ВВВ+" з "А-" і підтвердило короткостроковий рейтинг за зобов`язаннями в національній валюті на рівні "А-2". Прогноз по рейтингах - "негативний".

S&P пояснило зниження рейтингу РФ скороченням резервів, які, як і раніше, залишаються третіми в світі по величині, хоча і зменшилися більш ніж на 20% із серпня 2008 року - до 455 мільярдів доларів з 583 мільярдів доларів.

S&P змінило прогноз по суверенному рейтингу РФ на негативний 23 жовтня 2008 року - першим із міжнародних рейтингових агентств, вже тоді показавши себе найконсервативнішим.

Новий рейтинг S&P означає, що російські суверенні папери тепер на дві сходинки вищі за "сміттєвий" рівень, тоді як інші рейтингові агентства оцінюють РФ на три сходинки вище за цю межу.

Рейтингове агентство вважає, що активна підтримка рубля загрожує стабільності курсу надалі, може нашкодити приватному сектору.

Прогноз "негативний" по суверенних кредитних рейтингах РФ відображає вірогідність зниження рейтингів, якщо банківська криза і зовнішній тиск продовжать впливати на бюджетні показники і якщо все ще значний арсенал ліквідних активів суверенного уряду, як і раніше, скорочуватиметься в умовах погіршення базових економічних характеристик.

Здатність уряду залучати капітал, як і раніше, ослаблена непередбачуваністю бізнес-середовища, йдеться у повідомленні S&P.