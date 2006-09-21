СПУ побачила, як уряд «шукав дірку під лавкою»

Фракція Соціалістичної партії України голосуватиме за відправлення проекту державного бюджету на 2007 рік на доопрацювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту член фракції СПУ Іван БОНДАРЧУК, який представляв позицію фракції.

Він зазначив, що в проекті бюджету «є чимало новацій, які заслуговують на увагу».

В той же час, за його словами, «потрібно переглянути загальну ідеологію проекту держбюджету, оскільки в ньому недостатньо враховуються зобов’язання перед виборцями не тільки СПУ, але й інших партій».

Представник СПУ вважає, що уряд недостатньо попрацював над проектом бюджету, «і тут дався взнаки, безумовно, фактор цейтноту над пошуком резервів наповнення бюджету».

Він зазначив, що в окремих випадках уряд «шукав дірку під лавкою», розмінювався на дрібниці. За словами І.БОНДАРЧУКА, прикладом цього є відмова виділяти кошти на підтримку майбутніх матерів, при цьому ніхто не міг відповісти, до якої економії бюджету це приведе.

Фракція СПУ також вважає недоцільним надавати уряду право самостійно переглядати перелік об’єктів, які підлягають приватизації, і особливо тих, які виключені з цього переліку.

І.БОНДАРЧУК наголосив, що недоцільною є і відмова уряду дотувати Пенсійний фонд з держбюджету, що може призвести до перебоїв з виплатою заробітної плати.

У свою чергу лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО, виступаючи з парламентської трибуни, підкреслив, що уряд є спільною відповідальністю антикризової коаліції, і тому комуністи підготували конкретні пропозиції по статтях бюджету і планують передати їх на розгляд бюджетного комітету. Це стосується розвитку АПК, промислової політики, підтримки вугільної промисловості тощо.

Також він підкреслив, що комуністи ніколи не підуть на ліквідацію пільг для громадян України, але це не стосується питання ліквідації пільг для високопосадовців.

Підсумовуючи вищесказане, П.СИМОНЕНКО зауважив, що фракція остаточно визначиться щодо підтримки проекту держбюджету в першому читанні після розгляду цього документу Бюджетним комітетом.

«Подивимось, що врахують, що ні» із пропозицій комуністів”, - сказав П.СИМОНЕНКО.

Також він висловив думку, що уряд, готуючи проект, не врахував “всієї глибини кризових явищ”, які існують сьогодні в Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ВР було представлено проект бюджету-2007. Фракція “Нашої України” вже заявила, що не голосуватиме за нього. За словами народного депутата Юрія КЛЮЧКОВСЬКОГО, сьогодні на засіданні фракції було прийнято рішення не підтримувати цей документ. «Такий бюджет приймати не можна», - сказав він.

У свою чергу лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО також жорстко розкритикувала підготовлений Кабінетом Міністрів проект бюджету. Вона називає його загрозою національній безпеці України.