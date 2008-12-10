Навіщо Ющенко літав до Литви?

Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ наголошує, що для України є принциповим розширення присутності та утвердження на ліквідних європейських ринках електроенергії.

Як повідомляє прес-служба глави держави, таким чином Б.СОКОЛОВСЬКИЙ прокоментував сьогоднішні рішення, ухвалені під час робочого візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Литви.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ вважає позитивними результати переговорів глави Української держави В.ЮЩЕНКА і Президента Литви Валдаса АДАМКУСА, присвячені розвитку енергетичної співпраці двох держав. Конкретне втілення домовленостей глав держави та цілей, поставлених ними у Дорожній карті стратегічного партнерства між Україною та Литовською Республікою на 2009-2010 роки, забезпечуватиме двостороння робоча група з питань енергетики. Зокрема, йдеться про подальші зусилля обох країн у формування спільного Балтійсько-Чорноморсько-Каспійського енерготранзитного простору.

Серед питань енергетичної безпеки взаємну зацікавленість сторін становить співпраця в електроенергетиці. До кінця наступного року Литва має вивести з експлуатації Ігналінську атомну електростанцію, і Україна зацікавлена взяти участь у цьому проекті як підрядник.

«Уже понад два роки опрацьовується питання щодо створення на території Литви нової АЕС, яка стане спільним об`єктом усіх трьох балтійських країн і Польщі», - нагадав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ. Він наголосив, що Україна володіє надзвичайно цінним досвідом (наукових установ, проектних інституцій, господарювання суб`єктів) як у будівництві, так і у виведенні з експлуатації АЕС.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ нагадав, що у жовтні 2007 року Президент України В.ЮЩЕНКО передав Президенту Литовської Республіки В.АДАМКУСУ конкретні пропозиції щодо зацікавленості української сторони в потенційній участі вітчизняних установ і компанії в реалізації нового проекту та в забезпеченні виведення з експлуатації існуючої ІАЕС. «На Ігналінській АЕС встановлені реактори РБМК, тобто того самого типу, що й на ЧАЕС. Український досвід виведення цих установок з експлуатації унікальний і може бути ефективно застосований на Ігналіні», - переконаний Б.СОКОЛОВСЬКИЙ. У рамках реалізації домовленостей Президентів обох держав восени цього року литовській стороні були передані розширені пропозиції окремих українських компаній, які зараз опрацьовуються на експертному рівні.

Він пояснив, що наслідком закриття АЕС стане те, що Литва потребуватиме значних обсягів електроенергії. Оптимальним варіантом компенсації потужностей цієї АЕС є імпорт електроенергії, в тому числі й з України. «Україна має достатній потенціал, і його можна розвивати», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ. Такі поставки є цілком реальними і мають перспективу за умов створення надійного «електромоста» до Литви через Білорусь.

«Для України принципово важливим є розширення присутності та утвердження на ліквідних європейських ринках електроенергії», - так прокоментував Б.СОКОЛОВСЬКИЙ проведені сьогодні в Литві переговори.

За попередніми оцінками, обсяг українського експорту електроенергії до Литви може становити близько 500 мегават на рік.

При цьому українська сторона може розвинути цей проект і постачати електроенергію через Литву й до інших європейських країн.