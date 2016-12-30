Порошенко схвалив обмеження доступу на український ринок пропагандистської літератури з РФ

Про це йдеться на сайті парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня Верховна Рада ухвалила урядовий закон про внесення змін до деяких законів щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту (№ 5114).

Запропонованими змінами Закон “Про видавничу справу” доповнюється статтею 28-1 "Ввезення з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України видавничої продукції, що може бути розповсюджена на території України".

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У статті 28 закону “Про видавничу справу” наголошується, що у видавничій справі забороняється випускати у світ, виготовляти та/або розповсюджувати продукцію, що містить матеріали (висловлювання, заклики тощо), зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення; продукцію, що містить популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.