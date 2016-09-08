Кабмін схвалив законопроект про заборону антиукраїнських книжок та введення дозволів для російських

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято під час сьогоднішнього засідання уряду.

Як пояснив голова Державного комітету телебачення і радіомовлення Олег Наливайко, метою документу є протидія інформаційній агресії Російської Федерації та дотримання вимог законодавства України щодо заборони пропаганди ксенофобії, тероризму та сепаратизму.

Зокрема, законопроектом передбачається заборонити використання друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції для закликів до захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу або територіальної цілісності України; пропаганди війни, насильства та жорстокості; розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі; пропаганди комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки; популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

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Також пропонується надати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, повноваження щодо прийняття рішення на підставі висновків експертної ради про віднесення видавничої продукції, що має походження (виготовлена) та/або ввозиться з території держави-агресора або тимчасово окупованої території України, до такої, яка заборонена до розповсюдження на території України. Крім того, передбачається надати центральному органу виконавчої влади повноваження накладати адміністративно-господарські штрафи на розповсюджувачів такої продукції з подальшим її вилученням з обігу.

Після вступу у дію закону буде запроваджено процедуру видачі дозвільного документу на ввезення видавничої продукції, що походить з держави-агресора чи тимчасово окупованої території України. Дозволу не потребуватиме лише видавнича продукція, що ввозиться громадянами в ручній поклажі або супроводженому багажі загальною кількістю, що не перевищує 10 примірників.

Критерії оцінки видавничої продукції, яка дозволена до розповсюдження на території України, розроблятимуться експертною радою та затверджуватимуться уповноваженим органом.

Відповідні зміни пропонується внести до трьох законів України: "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про видавничу справу" та "Про перелік документів дозвільного характеру в сфері господарської діяльності".