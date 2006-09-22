Погода на вихідні

Синоптики прогнозують на вихідні теплу погоду в Україні.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 23 вересня опадів не передбачається, лише у південній частині часом пройдуть дощі, грози. Так, увечері 22 вересня у Криму, протягом 23 вересня, - у південній частині в окремих районах - сильні дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі – 7-12°, на узбережжі морів - до 17°, вдень - 20-25°; в Карпатах вночі - 3-8°, вдень - 10-15°.

24-25 вересня мінлива хмарність. Без опадів, лише у південній частині місцями короткочасні дощі, грози. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 7-12°, на узбережжі морів - до 15°; вдень - 20-25°, у східних областях - до 28°; в Карпатах - вночі 3-8° тепла, вдень - 10-15°.

26-27 вересня без опадів, лише 26 вересня в Криму та Приазов`ї місцями невеликий короткочасний дощ, а вранці та вдень 27 вересня у західних областях - часом дощ. Температура вночі - 6-12°, на крайньому півдні - до 15°; вдень - 20-26°, 27 вересня у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях - 16-22°; в Карпатах вночі - 3-8° тепла, вдень - 10-15°.

У Києві та області 23 вересня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі - 9-11°, вдень - 21-23°; по області вночі - 7-12° тепла, вдень - 20-25°.

24-25 вересня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 7-12° тепла, вдень - 20-25°.

26-27 вересня без опадів. Температура вночі - 7-12°; вдень 26 вересня - 20-25°, 27 вересня - 17-22°.