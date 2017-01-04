В Україні зросла кількість жертв грипу

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров’я.

«На минулому тижні зареєстровано 3 летальних випадки від грипу у Львівській та по одному у Полтавській, Миколаївській і Запорізькій областях», - зазначається у повідомленні.

У МОЗ наголосили, що інтенсивні показники захворюваності минулого тижня все ще перевищували епідемічні пороги у 21 області України та Києві.

Згідно з даними Центру грипу та ГРВІ держзакладу «Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України», у період з 25 грудня 2016 року по 1 січня 2017 року в державі на грип та ГРВІ захворіла 369 тис. 151 особа, з них 57,8% - діти віком до 17 років. Показник захворюваності серед населення України на 12% менший за попередній.

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«Тенденція до росту захворюваності зменшилась, фахівці пов’язують це з новорічними святами та канікулами у навчальних закладах», - йдеться у повідомленні.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано у Київській, найнижчий – у Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією КМДА, поточного тижня у Києві захворюваність на грип та ГРВІ знизилась більш ніж удвічі.