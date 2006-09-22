Актор Семен Фарада у тяжкому стані в реанімації

Знаменитий актор Семен Фарада перебуває в реанімації одній з московських лікарень після тяжкої операції, яку, як кажуть лікарі, він погано переніс. Як повідомляє газета "Твій ДЕНЬ", медики побоюються робити прогнози.

У клініку Фарада потрапив кілька днів тому з сильним запаленням стегна, в яке йому після перелому була імплантована спеціальна пластина. Лікарі призначили йому термінову операцію, оскільки виникла загроза зараження крові.

Складна операція тривала дві години. Попри зусилля лікарів, стан пацієнта залишається тяжким. Він втратив багато крові, до того ж позначилися наслідки двох інсультів і недавній передінфарктний стан. Про якісь результати, за словами медиків, можна буде говорити лише за кілька днів.

Лента.ру