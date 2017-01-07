На Волині контрабандисти спалили бус із сигаретами, втікаючи від прикордонників

Як повідомила Державна прикордонна служба, сьогодні на Волині під час здійснення патрулювання «зеленої» ділянки кордону прикордонники відділу «Амбуків» Львівського загону виявили на снігу доріжку слідів людей, сліди від транспортного засобу та повалений загороджувальний паркан.

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Прикордонний наряд із військовослужбовцями інших підрозділів перевірили прилеглу місцевість та організували пошуки можливих порушників.

«Невдовзі охоронці кордону помітили за 1,5 км від кордону мікроавтобус з невідомими. Особи, помітивши прикордонний наряд, облили невідомою речовиною та підпалили автомобіль, після чого вдалися до втечі. У спаленому автомобілі «Фольксваген» були знайдені залишки згорілих сигарет», - зазначається в повідомленні.

Наразі правоохоронці проводять спільні заходи з пошуку втікачів.