Як правильно оформити електронний авіаквиток

Державіаадміністрація розробила проект наказу Мінтрансзв’язку «Про запровадження електронних перевізних документів», згідно з яким пропонується затвердити методичні рекомендації щодо вимог до форми і оформлення електронних авіаційних перевізних документів (електронного пасажирського квитка і багажної квитанції). Текст проекту розміщений на сайті Державіаадміністрації.

Згідно з проектом наказу, електронний пасажирський квиток і багажна квитанція - документ, який використовується для підтвердження договору перевезення пасажира і багажу. Інформація про повітряне перевезення пасажира і багажу зберігається в базі даних автоматизованої системи бронювання перевізника.

Електронний перевізний документ повинен містити номер електронного документа, який генерується автоматизованою системою бронювання (АСБ) або іншими засобами програмного забезпечення з бази даних електронних квитків (квитанцій) авіакомпанії або з будь-якої нейтральної бази даних електронних квитків (квитанцій). При оформленні електронного квитка пасажиру обов`язково надаються маршрут/квитанція, умови договору і обмеження відповідальності перевізника, документ, який підтверджує факт оплати наданої послуги. При оформленні квитанції пасажиру надаються умови застосування електронної квитанції.

Термін зберігання документа в електронному вигляді має становити три роки. Авіакомпанія повинна забезпечувати оперативний доступ до інформації про статус електронного квитка по всьому маршруту перевезення і передачу списків пасажирів, які відлітають, для систем управління відправленнями пасажирів і багажу в аеропортах.

Згідно з проектом, впровадження електронної форми оформлення перевезення не позбавляє можливості паперового оформлення. Авіакомпанія на власний розсуд вибирає, в якій формі здійснювати продаж і облік перевезень.

Нагадаємо, провідні авіакомпанії України – МАУ і «АероСвіт» почали використання електронних квитків ще в 2005 р.